A Bergamo la preview di Porsche Cayenne Electric La rivoluzione della potenza

Lo scorso 22 gennaio, il Centro Porsche di Bergamo ha presentato in anteprima la nuova Cayenne Electric. L'evento ha offerto un'occasione per scoprire le caratteristiche e le innovazioni di questa versione elettrica del SUV di lusso, segnando un passo importante nella mobilità sostenibile. La preview ha permesso agli ospiti di conoscere da vicino un modello che combina performance e rispetto per l'ambiente.

Il Centro Porsche ha ospitato lo scorso giovedì 22 gennaio la preview di presentazione della nuova Cayenne Electric. Il nuovo modello a zero emissioni va a completare la gamma, affiancando le già note motorizzazioni a benzina e ibrido-plug-in. Una grande novità che si inserisce però in una lunga storia d'amore tra la nostra città e il marchio tedesco. L'affetto che i bergamaschi riservano al marchio Porsche è rappresentato infatti dalle 3300 vetture della casa di Stoccarda che fanno parte del parco circolante del distretto Bergamo-Cremona. «Solo nel 2025 il Centro Porsche Bergamo – dice Roberto Mancini, Brand manager del Centro – abbiamo venduto 550 vetture tra nuove e usate».

