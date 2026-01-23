Lunedì 23 ottobre si è tenuto a Bologna l'incontro intitolato

Un impegno concreto. Venerdì scorso a Bologna si è svolto l’incontro ’Violenza di Genere – Un fenomeno trasversale’. Organizzato da ’Le Donne del Vino Emilia Romagna’, l’obiettivo era quello di tenere alta l’attenzione sul tema, che è protagonista della cronaca quasi quotidianamente. Il nuovo questore di Bologna Gaetano Bonaccorso ha sottolineato come la violenza di genere vada affrontata, non solo con le forze di polizia e la magistratura, ma coinvolgendo la società e con la prevenzione. Uno strumento importante è l’ammonimento, misura ancora poco conosciuta che, intima l’autore di comportamenti a rischio di riflettere sulla propria condotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Violenza di genere ’Donne del Vino’ e Polizia di Stato al lavoro insieme

Argomenti discussi: La salute è di tutte. Contro la violenza di genere, per il diritto delle donne alla salute; FIRA aderisce a Posto Occupato, la campagna nazionale dedicata a tutte le donne vittime di violenza; POWER: 15 progetti per rafforzare competenze e reti contro la violenza di genere; L’Europa come specchio critico: il doppio ritardo italiano che pesa sulle donne.

Violenza di genere, la Regione Piemonte investe circa 700 mila euro tra lavoro, scuole e prevenzioneOltre a offrire un sostegno concreto alle donne vittime di violenza, i finanziamenti sosterranno anche interventi di prevenzione culturale ed educativa ... lanuovaprovincia.it

Capannori 2034: Serve un’azione istituzionale costante e condivisa contro la violenza di genereLa lista civica ha presentato la mozione in consiglio comunale per proclamare Capannori 'città sicura per le donne' ... luccaindiretta.it

La violenza di genere è sempre in cronaca. Anche per questo non dobbiamo smettere di parlarne. Lo facciamo Sabato 24 insieme a Chiara del Centro Antiviolenza area nord novarese con il quale collaboro ogni volta che se ne presenta l’occasione. #violenz - facebook.com facebook