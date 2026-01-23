Violenza di genere ’Donne del Vino’ e Polizia di Stato al lavoro insieme

Un impegno concreto. Venerdì scorso a Bologna si è svolto l’incontro ’Violenza di Genere – Un fenomeno trasversale’. Organizzato da ’Le Donne del Vino Emilia Romagna’, l’obiettivo era quello di tenere alta l’attenzione sul tema, che è protagonista della cronaca quasi quotidianamente. Il nuovo questore di Bologna Gaetano Bonaccorso ha sottolineato come la violenza di genere vada affrontata, non solo con le forze di polizia e la magistratura, ma coinvolgendo la società e con la prevenzione. Uno strumento importante è l’ammonimento, misura ancora poco conosciuta che, intima l’autore di comportamenti a rischio di riflettere sulla propria condotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

