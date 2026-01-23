Vertice fuffa a Bruxelles | non c’è nulla da decidere

Il recente vertice a Bruxelles si è concluso senza decisioni concrete, evidenziando la sua natura più formale che sostanziale. Inizato tardi e senza risultati tangibili, l’incontro dimostra come spesso questi appuntamenti siano più simbolici che funzionali, lasciando poco spazio a decisioni effettive per le questioni europee più urgenti.

Per avere la portata di quanto l’ennesimo Consiglio europeo straordinario di ieri, iniziato a tarda serata, sia stato inutile basta considerare un fatto. Il summit era stato convocato d’urgenza per predisporsi ad attivare dal 7 febbraio agli Usa contro dazi per 93 miliardi di euro, già pronti dall’epoca del primo grande scontro commerciale l’anno scorso e sospesi fino al 6 febbraio dopo l’accordo raggiunto a fine luglio. Una decisione che avrebbe dovuto essere presa alla luce delle minacce di Donald Trump di imporre nuovi dazi ai Paesi europei che avevano “osato” mandare truppe militari in Groenlandia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Vertice Ue:"Nulla si decide senza Kiev"

Autonomia: M5s, 'quanto annunciato da Calderoli è fuffa, pre-intese castroneria giuridica'

