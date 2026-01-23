Treviglio bambino di tre anni escluso dal post scuola Tura | Più che un servizio uno strumento di discriminazione

A Treviglio, un bambino di tre anni è stato escluso dal post scuola a causa di una patologia che richiede l’assunzione di un farmaco salvavita. La Tura critica questa decisione, definendola più come un atto di discriminazione che come un servizio adeguato. La vicenda solleva questioni importanti sul diritto all’inclusione e sulla tutela dei diritti dei minori con bisogni speciali.

Treviglio. Escluso dal post scuola per una patologia che richiede la somministrazione di un farmaco salvavita. A segnalare la vicenda è stata la capogruppo Pd Matilde Tura, che ha reso pubblica la vicenda attraverso un post sui social dopo aver preso visione della comunicazione inviata alla famiglia di un bambino di tre anni. Secondo quanto riferito, l’esclusione dal servizio sarebbe motivata dall’impossibilità, da parte del personale, di somministrare il farmaco in caso di emergenza. Tura entra quindi nel merito della questione richiamando il quadro normativo regionale: “È giusto, è accettabile, che un bambino di 3 anni venga escluso dal post scuola perché ha una patologia, e Ygea, la società partecipata del Comune che gestisce il servizio, non si assume la responsabilità di somministrare un farmaco salvavita in caso di emergenza? C’è un Protocollo regionale per la somministrazione dei farmaci a scuola che – si legge nel post – prevede esplicitamente, per alcune patologie, la possibilità di somministrare farmaci di emergenza in ambiente educativo, senza richiedere competenze sanitarie al personale coinvolto”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

