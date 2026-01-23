Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

La Juventus Football Club è una società quotata in borsa, offrendo agli investitori l’opportunità di seguire da vicino le performance delle sue azioni. In questa guida, troverai le quotazioni aggiornate e le informazioni principali sulle azioni bianconere, per comprendere meglio l’andamento finanziario del club e le informazioni utili per eventuali decisioni di investimento.

Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull'andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,654 EUR (-1,04%) Ore 17.35 del 22 GENNAIO 202 6. Apertura 2,69 Massimo 2,69 Minimo 2,632 Capitalizz. 1,12 Mld Chiusura prec. 2,688 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI.

