Stealing Isn’t Innovation | oltre 700 artisti di Hollywood in campo contro l’Intelligenza Artificiale

Un gruppo di oltre 700 artisti di Hollywood ha avviato la campagna "Stealing Isn't Innovation" per evidenziare le problematiche legate all'utilizzo non autorizzato di opere creative nell'ambito dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza di rispettare i diritti degli autori e a promuovere un uso etico delle tecnologie emergenti nel settore creativo.

Una vasta coalizione di creativi statunitensi ha lanciato la campagna “ Stealing Isn’t Innovation ” per denunciare l’uso non autorizzato di opere creative nello sviluppo di piattaforme di intelligenza artificiale. Oltre 700 artisti, autori e professionisti dell’intrattenimento hanno firmato una lettera aperta che accusa le grandi aziende tecnologiche di sfruttare film, musiche, testi e performance umane per addestrare sistemi AI senza consenso né adeguata remunerazione. Una protesta storica contro il “furto” creativo. La campagna “Stealing Isn’t Innovation”, promossa dalla Human Artistry Campaign, rappresenta una delle prese di posizione più corali e forti mai viste tra i professionisti della cultura e dell’intrattenimento contro l’adozione indiscriminata dell’intelligenza artificiale generativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Argomenti discussi: Scarlett Johansson e Cate Blanchett guidano una grande campagna anti-AI: oltre 700 artisti uniti contro l’uso sregolato dell’intelligenza artificiale; Il furto non è innovazione, Scarlett Johansson firma l’appello contro l’AI; 800 artisti: lettera contro aziende IA, Rubare non è innovazione; Centinaia di autori, attori e creativi contro l'uso illegale dell'AI.

