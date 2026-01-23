Smodis Il campione sotto due bandiere

Smodis, atleta di livello internazionale, ha conquistato successi con la Virtus e la Fortitudo, dimostrando la sua costante affidabilità sul campo. La sua carriera si è estesa anche oltre i confini italiani, portandolo a competere in Russia e in Slovenia. Un percorso che testimonia la sua capacità di adattarsi e di eccellere in diversi contesti, chiudendo così un ciclo di successi che lo colloca tra i protagonisti del basket europeo.

Ha vinto con la Virtus, ha fatto altrettanto con la Fortitudo. Ha continuato a farlo in Russia. In Slovenia ha aperto e chiuso il cerchio. Trattandosi di un giocatore di questo millennio, non dovrebbe essere difficile capire di chi si tratta. Aggiungiamo un altro aspetto che lo contraddistingue: non ha due polpacci. Possiede due 'Moon boot' che gli permettevano di essere sempre in equilibrio. E segnare canestri e reggere l'urto, in difesa, anche con i centri di peso. Anche se lui, centro, non lo è nemmeno per scherzo. Stiamo parlando di Matjaz Smodis, nato a Trbovlje, in Slovenia, il 13 dicembre 1979.

