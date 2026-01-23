Scuola di artigianato Andrea Balboni è presidente onorario

La Scuola di Artigianato artistico del Centopievese annuncia la nomina di Andrea Balboni a presidente onorario, decisione approvata all’unanimità dall’assemblea dei soci il 17 gennaio. Balboni, già presidente in precedenti mandati, continua a contribuire con il suo patrimonio di esperienza e dedizione alla crescita e alla valorizzazione dell’istituto, sotto la guida della presidente Barbara Bonora.

Novità alla Scuola di Artigianato artistico del Centopievese. "Il 17 gennaio, su proposta del consiglio direttivo, l’assemblea dei soci ha deliberato all’unanimità la nomina di Andrea Balboni come presidente onorario della nostra scuola – dice l’attuale presidente Barbara Bonora – era già stato alla presidenza in più mandati. Nel corso di tanti anni della vita della nostra scuola si è distino per l’impegno e la passione dimostrati. E’ un piacere poter consegnare questo titolo onorifico quale riconoscimento e ringraziamento per tutto ciò che ha fatto e che tutt’ora fa a supporto della nostra Scuola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

