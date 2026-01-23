Salus tv n° 3 del 21 gennaio 2026

Salus TV n° 3, in edicola dal 21 gennaio 2026, propone approfondimenti sul sistema sanitario e le sue evoluzioni. Tra gli argomenti principali, il ruolo dei pazienti nei tavoli tecnici e il cambiamento delle procedure di diagnosi delle malattie rare, con un focus sui tempi che possono arrivare fino a dieci anni. Un’occasione per comprendere meglio le sfide e le innovazioni nel settore salute, con un’analisi equilibrata e informativa.

In questo numero: Pazienti ai tavoli tecnici, vodcast racconta come cambia il sistema salute Fino a 10 anni per la diagnosi di una malattia rara. Obiettivo progetto Argo: ridurre drasticamente "odissea diagnostica" Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto Crea Lucattini (psicoanalista), in aumento violenza tra adolescenti, femminicidi e infanticidi. Per prevenirli: sensibilizzazione a relazioni umane ed educazione affettiva Sbarbati (UniVr): la cellulite, una forma di invecchiamento precoce che andrebbe prevenuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salus tv n° 3 del 21 gennaio 2026 Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 21 gennaio 2026Ecco i programmi TV del pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, disponibili sui principali canali in chiaro del digitale terrestre. Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 21 gennaio 2026Ecco i principali programmi TV del pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, trasmessi sui canali in chiaro del digitale terrestre. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Salus tv n° 3 del 21 gennaio 2026 Argomenti discussi: Salus tv n° 2 del 14 gennaio 2026; Civitavecchia, nuovo record per le crociere: oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025; Milano Cortina 2026: Khalil (Lilly), ‘partner per stesso obiettivo di futuro sostenibile e; Salus tv n° 2 del 14 gennaio 2026. Rivedi l'intervento del dottor Filippo Boniforti, direttore dell'ortopedia del Giglio, a Tgs Salus del 21 gennaio dove ha affrontato la patologia del ginocchio #medicina tgs dailymotion.com/video/x9yaerw via @Dailymotion x.com Le patologie del ginocchio saranno al centro della puntata di TGS Salus in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 21 su TGS. Ospite in studio il responsabile dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia della Fondazione Giglio, Filip - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.