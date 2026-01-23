Salus tv n° 3 del 21 gennaio 2026

Salus TV n° 3, in edicola dal 21 gennaio 2026, propone approfondimenti sul sistema sanitario e le sue evoluzioni. Tra gli argomenti principali, il ruolo dei pazienti nei tavoli tecnici e il cambiamento delle procedure di diagnosi delle malattie rare, con un focus sui tempi che possono arrivare fino a dieci anni. Un’occasione per comprendere meglio le sfide e le innovazioni nel settore salute, con un’analisi equilibrata e informativa.

In questo numero: Pazienti ai tavoli tecnici, vodcast racconta come cambia il sistema salute Fino a 10 anni per la diagnosi di una malattia rara. Obiettivo progetto Argo: ridurre drasticamente "odissea diagnostica" Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto Crea Lucattini (psicoanalista), in aumento violenza tra adolescenti, femminicidi e infanticidi. Per prevenirli: sensibilizzazione a relazioni umane ed educazione affettiva Sbarbati (UniVr): la cellulite, una forma di invecchiamento precoce che andrebbe prevenuto.

