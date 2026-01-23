Ritorno al 2016 in salsa stilistica | come vestivano le star di oggi dieci anni fa?

Nel 2016, molte delle star attuali erano appena agli inizi o stavano compiendo importanti passi avanti nella loro carriera. Attraverso un confronto stilistico di allora e di oggi, esploriamo come si sono evoluti i loro look nel corso degli ultimi dieci anni. Un viaggio nel tempo che permette di osservare le trasformazioni di figure note, evidenziando i cambiamenti di moda e stile che le hanno accompagnate lungo il percorso professionale.

È impossibile, infatti, non essersi imbattuti, dall'inizio di gennaio a oggi, in un post dell'amico, del cugino o del personaggio presente nella lista dei nostri «seguiti» che non abbia pubblicato qualche propria foto datata 2016, ovvero 10 anni fa, mettendone in luce differenze, evoluzioni, cambiamenti rispetto a oggi. La ragione di tutto questo? Non è dato saperla, e nemmeno siamo qui per disquisirne, ma attratti da questo tormentone globale, arrivato pure tra le sale di Palazzo, pardon, tra le stanze di Montecito, in California, nella magione dei Sussex, non abbiamo potuto fare a meno di accodarci al trend, ma analizzandolo da un'altra prospettiva e ponendoci un'altra domanda: come ci vestivamo nel 2016? O meglio, come si vestivano le tante star del mondo dello spettacolo oggi sulla cresta dell'onda, ma dieci anni fa solo agli albori della loro ascesa pubblica - o per le quali quell'anno ha segnato un punto di svolta? Prendiamo Meghan Markle, che proprio pochi giorni fa ha postato un paio di foto dedicate al trend 2016-2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Tutti pazzi per il 2016: su TikTok e Instagram impazza la frase "Feels like 2016, you had to be there”. Ma com'erano le star dieci anni fa?Negli ultimi anni, TikTok e Instagram hanno riportato in auge un’espressione che richiama gli anni 2016: “Feels like 2016, you had to be there”.

Com'erano le star dieci anni fa? Alcune sono molto diverse rispetto al 2016: ecco tutte quelle che sono cambiate di più e comeCome sono cambiate le star negli ultimi dieci anni? In questo approfondimento analizziamo le trasformazioni più significative, confrontando le personalità di oggi con quelle del 2016.

