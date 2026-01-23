Il match tra Rennes e Lorient, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 17:00, apre il diciannovesimo turno di Ligue 1. In questa occasione si affrontano due squadre brettoni, con formazioni ufficiali, quote, pronostici e convocati disponibili per analizzare al meglio questa sfida del campionato francese. Un derby regionale che promette interesse sia per i tifosi che per gli appassionati di calcio.

Diciannovesimo turno di Ligue1 che vede in programma il derby bretone tra il Rennes di Beye ed il Lorient di Pantaloni. I rouge et noir hanno fermato la loro rincorsa verso la zona Champions con il pareggio interno contro il Le Havre. Un primo tempo scialbo ha fatto seguito ad una ripresa in cui Embolo e compagni hanno fatto la partita, concedendo il gol nell’unica vera azione degli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rennes-Lorient (sabato 24 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

