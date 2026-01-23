Reflusso o ernia? Prima la diagnosi poi la cura adatta
Il reflusso e l’ernia hiatale condividono alcuni sintomi, come bruciore di stomaco, rigurgito acido e difficoltà a deglutire. È importante distinguere tra le due condizioni per individuare la diagnosi corretta e adottare la terapia più adeguata. Consultare uno specialista permette di identificare con precisione la causa e pianificare un intervento efficace, migliorando la qualità di vita e prevenendo possibili complicanze.
I SINTOMI. Bruciore di stomaco, rigurgito acido, dolore toracico, difficoltà a deglutire sono sintomi comuni che riguardano milioni di italiani. In molti casi dipendono dal reflusso gastroesofageo (GERD) ma possono anche essere la spia di un’ernia iatale, condizione diffusa e spesso strettamente collegata al reflusso. Per affrontarle in modo efficace il primo passo è inquadrarle correttamente. Come ci spiega il professor Stefano Olmi, responsabile della unità operativa di Chirurgia Generale e Oncologica, Centro di Chirurgia laparoscopica e robotica e referente dell’E-Gastric Center del Policlinico «San Marco» di Zingonia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
