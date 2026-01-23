Ragazzino ricercato per aver ucciso un' anatra a calci | È terribile offerta una ricompensa da 5mila dollari

La polizia di Fort Lauderdale sta cercando un ragazzo ripreso dalle telecamere mentre aggredisce un'anatra nel cortile di una casa. L'episodio ha suscitato scalpore, e una ricompensa di 5.000 dollari è stata offerta per chi fornisce informazioni utili all'identificazione dell'autore. Le autorità invitano alla collaborazione per fare chiarezza su quanto accaduto.

La polizia di Fort Lauderdale, in Florida (Stati Uniti), è alla ricerca di un ragazzino, ripreso dalle telecamere mentre uccide brutalmente un'anatra nel cortile di un'abitazione. Le terribili immagini, registrate dal sistema di videosorveglianza della casa, sono state diffuse dai media.

