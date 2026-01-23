Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è importante scegliere ricette semplici e gustose, adatte a tutta la famiglia. Questo piatto di pesce, apprezzato anche dai più piccoli, si prepara in poco tempo e rappresenta un’idea pratica per la cena della vigilia di Natale. Una soluzione leggera e saporita, perfetta per arricchire il menù delle festività senza complicazioni.

Manca sempre meno alle festività di Natale e in molti già stanno decidendo cosa servire per il pranzo e per la cena della vigilia. In alcune zone d’Italia preferiscono festeggiare con il pranzo e poi con il cenone di Natale, al Nord di solito mangiano specialmente a pranzo mentre al Sud fanno piatti tipici sia nella cena della vigilia che al pranzo del giorno dopo, ci si riunisce con la propria famiglia ed escono fuori interessanti piatti. Specialmente a base di pesce e andiamo a vedere uno dei piatti più prelibati di questo periodo. In molti consumano il pesce impanato al forno, un’alternativa più economica rispetto alla frittura ma sicuramente un prodotto buono e salutare sia per gli adulti che per i più piccoli ed esce cosi un piatto piuttosto gustoso. 🔗 Leggi su Temporeale.info

Questo piatto di pesce piace anche ai più piccoli: ricetta facile e veloce per la vigilia di Natale

