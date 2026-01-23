Prova finale per le posizioni economiche ATA | le ISTRUZIONI operative del MIM agli USR

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le istruzioni operative destinate agli Uffici Scolastici Regionali per la gestione della prova finale delle posizioni economiche ATA, in conformità con il decreto ministeriale del 12 luglio 2024, n. [numero]. Queste indicazioni mirano a garantire un’ordinata e trasparente svolgimento delle procedure, fornendo le linee guida per le fasi di valutazione e verifica delle prove conclusive.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso le indicazioni rivolte agli Uffici Scolastici Regionali per la gestione delle prove conclusive della procedura selettiva ATA, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 luglio 2024, n. 140. La prova computerizzata avrà luogo nella provincia di servizio dei candidati. L’assegnazione delle sedi è avvenuta tramite algoritmo, tenendo conto delle distanze tra istituto di lavoro e sede d’esame. Resta vietato sostenere la prova nel proprio luogo di servizio. Gli USR possono intervenire in modo puntuale, valutando richieste motivate. Le sedi e le assegnazioni dovranno essere pubblicate online almeno venti giorni prima della data stabilita.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

