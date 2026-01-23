Proteggere lo Scotto dai parcheggi

I consiglieri comunali de La città delle Persone, Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo, hanno firmato la petizione “Proteggere il Giardino Scotto di Pisa dai parcheggi”. L'iniziativa mira a tutelare questa area pubblica dall’occupazione di spazi destinati a verde e passaggio, invitando la comunità a sostenere la causa. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per preservare il valore e l’uso pubblico del giardino.

I consiglieri comunali de La città delle Persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo annunciano di aver sottoscritto la petizione "Proteggere il Giardino Scotto di Pisa dai parcheggi" e invitano cittadine e cittadini a fare altrettanto. "Il Giardino Scotto è uno degli spazi verdi più importanti e vissuti della città, un gioiello storico, un luogo pubblico di socialità, cultura e respiro urbano che deve essere tutelato e non sacrificato a logiche emergenziali –, dichiarano i consiglieri – Da tempo contestiamo l'idea di rispondere ai problemi di mobilità e parcheggio sottraendo verde e qualità dello spazio pubblico, invece di individuare soluzioni strutturali, creare parcheggi in zone idonee, investire seriamente su trasporto pubblico e riduzione del traffico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Proteggere lo Scotto dai parcheggi" Leggi anche: Vallo del Giardino Scotto, progetto per 88 parcheggi: "In pratica una distesa di auto" Leggi anche: Parcheggi: stalli riservati ai residenti in San Martino e 90 posti nel fossato del Giardino Scotto

