L’Unione Europea deve mantenere una posizione equilibrata di fronte alle politiche protezionistiche e alle dichiarazioni polemiche di Donald Trump. Evitare il ricorso a superdazi ritorsivi e diffondere informazioni fuorvianti è fondamentale per preservare la stabilità economica e la credibilità internazionale. In un contesto di tensioni crescenti, una risposta misurata e basata sui fatti rappresenta la scelta più saggia per tutelare gli interessi dell’UE e mantenere un dialogo costruttivo con gli alleati.

I numeri smentiscono la narrazione trumpiana. Per questo l'Europa non dovrebbe rispondere al presidente americano con i controdazi: sarebbe come imporre una tassa alle imprese e ai consumatori dell'Unione. Ma dovrebbe invece moltiplicare e accelerare nuovi accordi commerciali di sbocco dei nostri prodotti Due folli tendenze populiste. Trump impazza a Davos e il Parlamento Europeo spara sui piedi della Ue, rinviando alla Corte europea il trattato commerciale con il Mercosur. Da una parte una concezione autoritaria, imperialista ed erratica delle politiche commerciali, dall’altra la tentazione di tirarsi fuori dal mondo come se l’Europa bastasse a sé stessa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perchè l’Ue non deve farsi tentare dai superdazi ritorsivi e dalle falsità di Trump

