Passaporto alle Poste il sindaco | Riaperte dopo 6 mesi e già problemi La replica | Lavoriamo a una soluzione

A sei mesi dalla riapertura, i servizi per il rilascio dei passaporti negli uffici postali della provincia di Bergamo continuano a riscontrare problemi. Il sindaco di Bottanuco, Rossano Pirola, ha segnalato le difficoltà incontrate dagli utenti, sollecitando interventi. Poste Italiane ha risposto assicurando che stanno lavorando per trovare una soluzione definitiva, al fine di migliorare l’efficienza del servizio e ridurre i disagi.

Disagi nel rilascio dei passaporti negli uffici postali della provincia di Bergamo. A segnalarli è il sindaco di Bottanuco, Rossano Pirola, che ha scritto agli enti competenti per denunciare l'attuale impossibilità, da parte degli operatori dell'ufficio postale del paese, di procedere con le pratiche. "Questura dice che è colpa di Poste Italiane, Poste Italiane che è colpa della Questura". Il classico rimpallo, secondo Pirola. "Ma alla fine chi ci rimette è sempre il cittadino". Il sindaco spiega di aver ricevuto segnalazioni analoghe anche da altri Comuni e chiede chiarimenti: "Vorrei capire se si tratta di un problema limitato al nostro territorio o se sia una criticità diffusa".

