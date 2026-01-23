Paliano spunta l' ipotesi della mitica Ecetra a Zancati Sabato 31 il confronto pubblico

A Paliano, si ipotizza la scoperta di resti di Ecetra, antica città romana, durante i lavori per un impianto fotovoltaico. Sabato 31 si terrà un confronto pubblico per approfondire la questione e valutare eventuali scoperte. Le ruspe potrebbero aver riportato alla luce testimonianze storiche di grande valore, suscitando interesse tra studiosi e cittadini.

Le ruspe al lavoro per il fotovoltaico potrebbero aver riportato alla luce le tracce di una città perduta. È questo il tema centrale dell'incontro pubblico fissato per sabato 31 gennaio 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Teatro Esperia di Paliano. L'evento, intitolato alla tutela del territorio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

