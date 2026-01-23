Ecco le nomination ufficiali per gli Oscar 2026, con

Sono state svelate le nomination agli Oscar 2026 e il quadro che emerge è quello di una delle edizioni più affollate e competitive degli ultimi anni. A dominare è I Peccatori (Sinners) di Ryan Coogler, che con 16 candidature stabilisce un record assoluto nella storia degli Academy Awards. Subito dietro si piazza Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) di Paul Thomas Anderson, forte di 13 nomination. I numeri raccontano una corsa serrata che coinvolge cinema d’autore, produzioni internazionali e titoli di forte richiamo. La cerimonia si terrà nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Oscar 2026, ecco la lista delle nomination: guidano I Peccatori ed Una battaglia dopo l’altra

Oscar 2026, da ‘I peccatori’ a ‘Una battaglia dopo l’altra’: tutte le nominationLe nomination per gli Oscar 2026 sono state annunciate, segnando i film candidati alla prossima cerimonia che si terrà il 15 marzo.

Oscar 2026 nomination: I peccatori fa record storico, seguito da Una battaglia dopo l’altraLe nomination agli Oscar 2026 sono state annunciate, con

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Oscar 2026, ecco la lista completa delle nomination; OSCAR 2026: Ecco Tutte le Nomination; Kate Hudson è nella corsa agli Oscar 2026. Ecco il movie che le è valso la nomination; Oscar 2026, la lista completa delle nomination.

Oscar 2026 nomination: ecco tutti i film, registi, attori e attrici candidati della 98ª edizione degli Academy AwardsDopo i Golden Globes, anche la corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo: oggi alle 14:30 in diretta streaming dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman leggera ... vogue.it

Oscar 2026, la lista completa delle nominationEcco la lista completa delle nomination: Miglior attore Timothée Chalamet (Marty Supreme) Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l’altra) Ethan Hawke (Blue Moon) Michael B. Jordan (I peccatori) Wagner ... rollingstone.it

Pubblicate le nominations per i Premi OSCAR 2026 che saranno assegnati il 16 marzo. La lista completa delle nomination MIGLIOR FILM Bugonia F1 - Il film Frankenstein Hamnet Marty Supreme Una battaglia dopo l'altra L'agente segreto Sentimental Value I - facebook.com facebook

Oscar 2026, la lista completa delle nomination: Sinners come Clair Obscur! x.com