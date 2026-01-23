Olimpiadi Invernali Ibrahimovic accoglie la manifestazione | Benvenuti a casa nostra

Ibrahimovic ha condiviso un messaggio di benvenuto sui social, accogliendo le Olimpiadi Invernali che si terranno a Milano e Cortina. Con un video, il Milan si unisce all’iniziativa, sottolineando l’importanza dell’evento per il nostro territorio. L’occasione rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione delle città ospitanti, in un percorso di promozione sportiva e di integrazione culturale.

Manca sempre meno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'inizio è previsto il prossimo 6 febbraio, ma la voglia dei tanti appassionati di sport invernali cresce di giorno in giorno. Per questo motivo, il Milan ha voluto presentare e salutare la manifestazione attraverso un video postato sui propri canali social. Il video comincia con Zlatan Ibrahimovic, Tedoforo ufficiale della manifestazione, che, seduto sugli spalti di 'San Siro' pronuncia una frase che annuncia il resto del video, focalizzato sui vari lati della città di Milano. "Milano non ha bisogno di presentazioni, Milano è top" afferma la leggenda svedese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Olimpiadi Invernali, Ibrahimovic accoglie la manifestazione: “Benvenuti a casa nostra” Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: annunciato Ibrahimovic come Tedoforo ufficiale Olimpiadi invernali, il nostro giardino di casaLe Olimpiadi invernali rappresentano un momento di condivisione e di valori universali, oltre alla pura competizione sportiva. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Neve abbondante sulle Alpi: condizioni ideali a due settimane dalle Olimpiadi Invernali facebook #Olimpiadi Invernali, le immagini più belle delle location di #Milano- #Cortina 2026 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.