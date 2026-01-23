Occuparono la pista di atterraggio dopo volo dirottato | scattano tre denunce

La Polizia di Frontiera di Brindisi ha denunciato tre cittadini albanesi, ritenuti responsabili della rivolta avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2026, che ha portato all’occupazione della pista di atterraggio dell’aeroporto

BRINDISI - La Polizia di Frontiera di Brindisi ha denunciato tre cittadini albanesi ritenuti i principali responsabili della rivolta che, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2026, portò all'invasione dell'area di stazionamento degli aerei presso l'Aeroporto "Del Salento" (qui l'articolo). I tre.

