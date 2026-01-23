Modena-Palermo sabato 24 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Inzaghi non si vuole fermare

Analisi e aggiornamenti su Modena-Palermo, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 17:15. Formazioni ufficiali, quote e pronostici sono disponibili per comprendere meglio le dinamiche di questa sfida. Inzaghi, alla guida dei rosanero, punta a continuare il percorso positivo, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla promozione in Serie A.

