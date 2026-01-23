Modena-Palermo sabato 24 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Inzaghi non si vuole fermare

Da infobetting.com 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi e aggiornamenti su Modena-Palermo, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 17:15. Formazioni ufficiali, quote e pronostici sono disponibili per comprendere meglio le dinamiche di questa sfida. Inzaghi, alla guida dei rosanero, punta a continuare il percorso positivo, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla promozione in Serie A.

Il Palermo sembra aver imboccato la strada giusta che, nei desiderata dei tifosi rosanero, potrebbe portare il club verso la promozione diretta in Serie A. Dopo cinque vittorie e tre pareggi nelle ultime otto giornate il secondo posto infatti ora è distante solo quattro punti. Il Modena invece ha perso tre delle ultime quattro, tornando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

modena palermo sabato 24 gennaio 2026 ore 17 15 formazioni ufficiali quote pronostici inzaghi non si vuole fermare

© Infobetting.com - Modena-Palermo (sabato 24 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Inzaghi non si vuole fermare

Modena-Palermo (sabato 24 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici. Inzaghi non si vuole fermareAnalisi di Modena-Palermo, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 17:15.

Modena-Palermo (sabato 24 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiAnalisi di Modena-Palermo, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 17:15.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Modena-Palermo allo stadio Braglia: modifiche alla viabilità; Modena-Palermo: le info sulla prevendita; Modena-Palermo, sarà spettacolo sugli spalti del Braglia: prevendita iniziata col botto; Partita Modena-Palermo, sabato 24 gennaio cambia la viabilità in zona stadio.

modena palermo sabato 24Modena-Palermo 24 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 21a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Modena-Palermo ... sport.virgilio.it

Modena-Palermo: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Modena-Palermo di Sabato 24 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.