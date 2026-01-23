Medici e infermieri | i numeri della crisi e la riforma delle professioni sanitarie

La professione medica in Italia attraversa una fase di criticità, con numeri che evidenziano una crescente difficoltà nel settore sanitario pubblico. La riforma delle professioni sanitarie si propone di rispondere alle sfide attuali, affrontando questioni come carenza di personale e condizioni di lavoro. In questo contesto, è importante analizzare i dati e le riforme in atto per comprendere le prospettive future di medici e infermieri nel sistema sanitario nazionale.

Il sogno del camice bianco si scontra in Italia, ormai da anni, con una realtà che tende ad allontanare i medici dalla sanità pubblica. Il fatto è, come ha puntualizzato il presidente di Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta – in audizione alla Camera sulla Legge delega di riforma delle professioni sanitarie – che in Italia non mancano medici in assoluto. Solo che un piccolo esercito di oltre 92 mila professionisti “non lavorano nel Ssn né come dipendenti, né come convenzionati, né come medici in formazione specialistica”. Le carenze, insomma, ci sono ma sono selettive e riguardano i medici di famiglia (al 1 gennaio 2024 ne mancavano oltre 5. 🔗 Leggi su Lapresse.it

