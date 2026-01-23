Maxi-unione tra Ravarino e Bomporto Coinvolti 1.800 studenti sul territorio | Fermatevi follia e nessun risparmio

La recente fusione tra gli istituti di Ravarino e Bomporto coinvolge circa 1.800 studenti e ha suscitato molte preoccupazioni. Secondo le opinioni locali, questa unione rappresenta una scelta insostenibile che rischia di generare confusione e disagi, senza offrire reali benefici economici. È importante valutare attentamente le conseguenze di questa decisione per garantire un ambiente scolastico stabile e funzionale per studenti, famiglie e staff.

"Fermatevi! L’accorpamento degli Istituti comprensivi di Ravarino e Bomporto che insegue il Ministero è una follia che non farà risparmiare un euro e produrrà solo tanto, davvero tanto caos e difficoltà agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale della scuola". Così Carmelo Randazzo (nella foto), leader di Cisl Scuola Emilia Centrale, commenta l’ipotesi che nei 17 tagli allo studio del provveditore regionale Di Palma rientri, come si dice da giorni, il futuro delle scuole di Ravarino, Bomporto ma anche quello di Sorbara, Solara e Bastiglia. "Il provveditore di Modena, Giuseppe Schena, esca dalla sua comfort zone e venga a parlare davanti ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi-unione tra Ravarino e Bomporto. Coinvolti 1.800 studenti sul territorio: "Fermatevi, follia e nessun risparmio" Leggi anche: Autobus scolastico bloccato dalla neve in Valle Brembana: quaranta studenti coinvolti, nessun ferito Leggi anche: Scontro tra due treni: oltre 800 passeggeri coinvolti. Schianto tremendo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Maxi-unione tra Ravarino e Bomporto. Coinvolti 1.800 studenti sul territorio: Fermatevi, follia e nessun risparmio. Azzardo nell’Unione del Sorbara, presentato il report: gioco online in forte crescita a Nonantola e Bomporto, in calo a Ravarino Tra il 2019 ed il 2024 l’azzardo complessivo nell’Unione è passato da 102,6 milioni ad una stima di 155/157 milioni, con una crescit - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.