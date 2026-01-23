Maxi-unione tra Ravarino e Bomporto Coinvolti 1.800 studenti sul territorio | Fermatevi follia e nessun risparmio

La recente fusione tra gli istituti di Ravarino e Bomporto coinvolge circa 1.800 studenti e ha suscitato molte preoccupazioni. Secondo le opinioni locali, questa unione rappresenta una scelta insostenibile che rischia di generare confusione e disagi, senza offrire reali benefici economici. È importante valutare attentamente le conseguenze di questa decisione per garantire un ambiente scolastico stabile e funzionale per studenti, famiglie e staff.

"Fermatevi! L’accorpamento degli Istituti comprensivi di Ravarino e Bomporto che insegue il Ministero è una follia che non farà risparmiare un euro e produrrà solo tanto, davvero tanto caos e difficoltà agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale della scuola". Così Carmelo Randazzo (nella foto), leader di Cisl Scuola Emilia Centrale, commenta l’ipotesi che nei 17 tagli allo studio del provveditore regionale Di Palma rientri, come si dice da giorni, il futuro delle scuole di Ravarino, Bomporto ma anche quello di Sorbara, Solara e Bastiglia. "Il provveditore di Modena, Giuseppe Schena, esca dalla sua comfort zone e venga a parlare davanti ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

