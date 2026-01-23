Questa mattina si è disputato il SuperG di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sul celebre tracciato della Streif, Marco Odermatt ha conquistato la vittoria, precedendo di appena tre centesimi Franjo Von Allmen. Mattia Casse, presente alla gara, ha commentato di essere soddisfatto della sua prestazione e ha confermato la volontà di continuare il percorso verso le Olimpiadi.

È andato in scena questa mattina il SuperG di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sulla leggendaria Streif, è stato lo svizzero Marco Odermatt ad imporsi, anticipando di soli 3 centesimi il connazionale Franjo Von Allmen secondo al traguardo. Ha infine completato il podio l’austriaco Stefan Babinsky, a 25 centesimi dalla vetta. Ottime prestazione per la squadra italiana che porta ben quattro atleti tra le prime dodici posizioni. Il primo è stato Mattia Casse che ha ritrovato sulla Streif il feeling giusto, chiudendo la prova in sesta posizione (+0.40). L’azzurro, grazie a questa prestazione, vede più vicina la convocazione alle prossime Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Casse: “Contento di quello che ho messo in campo oggi. Per le Olimpiadi vado avanti per la mia strada”

Argomenti discussi: Sci alpino, Wengen si tinge d’azzurro: Giovanni Franzoni conquista il Super-G - SuperG Wengen, il trionfo di Giovanni Franzoni: E' assolutamente incredibile; Franzoni ancora davanti a tutti nella seconda prova della discesa di Wengen. Domani si fa sul serio con il SuperG; Franzoni, un altro podio: 3° in discesa a Wengen; Franzoni re del superG a Wengen, top ten per Casse.

Mattia Casse guida la solida prestazione del team azzurro sul tracciato disegnato dal tecnico Lorenzo Galli, chiudendo con un ottimo sesto posto. Bene anche Paris e Innerhofer, entrambi in top ten, con Franzoni dodicesimo. Leggi le news: https://tinyurl.com/m - facebook.com facebook

AERODINAMICO Buona prova di Mattia Casse nel superG di Kitzbühel! Il Trattore spinge sull’acceleratore in Austria… … e arriva a 15 centesimi dal podio in Coppa del Mondo di sci alpino! Ora testa alla discesa di domaniiiiiiiiii #ItaliaTeam @Fisioffi x.com