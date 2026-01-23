Per l’autunno-inverno, Valstar presenta una collezione che unisce lusso e sobrietà, ponendo attenzione alla qualità dei materiali e alla cura dei dettagli. La proposta si rivolge a chi cerca un’eleganza autentica, senza eccessi, mantenendo un approccio consapevole e raffinato. Un inverno di stile, pensato per accompagnare con discrezione e raffinatezza ogni momento.

Per la prossima stagione autunno-inverno, Valstar riafferma la propria visione attraverso un percorso che parte dalla materia e mette al centro un’idea di lusso a misura d’uomo, autentico e consapevole. Ogni capo nasce da un dialogo costante con artigiani e manifatture con cui il brand collabora da anni, un rapporto diretto che alimenta ricerca, cura e sperimentazione. I materiali guidano l’intera collezione: tessuti italiani e giapponesi selezionati per qualità, insieme a stoffe britanniche più dense e tradizionali, si intrecciano a texture tridimensionali, shearling, suede e lavorazioni manuali che definiscono la stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lusso e raffinatezza a misura d’uomo. Un inverno elegante tra cura e ricerca

NUOVA ESTETICA. No all’ostentazione. Il lusso è raffinatezzaL’estetica contemporanea si distingue per un ritorno alla raffinatezza e alla sottolineatura dell’eleganza discreta.

Leggi anche: Marche di lusso per la cura personale: un universo esclusivo per l’uomo che non scende a compromessi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Lusso e raffinatezza a misura d’uomo. Un inverno elegante tra cura e ricerca; Addio a Valentino icona del lusso e del made in Italy; Francia: il ristorante di Dior manda a casa il top chef accusato di violenza di genere; Addio a Valentino, lo stilista che ha imposto l'eleganza italiana nel mondo.

Addio a Valentino icona del lusso e del made in ItalyMezzo secolo fa se ne andava per sempre Agatha Christie, la regina e l’essenza del giallo anglosassone ... conquistedellavoro.it

Huawei presenta tre nuovi gioielli tecnologici: lusso, produttività e fotografia al topHuawei arricchisce oggi la propria offerta con tre dispositivi che sintetizzano innovazione, design e attenzione ai dettagli. Dai materiali preziosi allo schermo che riproduce la sensazione della cart ... megamodo.com

Ivana ha scelto Parsifal Sposa Un momento speciale, una scelta che parla di lusso, eleganza e raffinatezza assoluta. Ivana ha trovato il suo abito da sogno: un abito esclusivo firmato Parsifal, pensato per valorizzare la femminilità con stile e classe senza t - facebook.com facebook