Lusso e raffinatezza a misura d’uomo Un inverno elegante tra cura e ricerca

23 gen 2026

Per l’autunno-inverno, Valstar presenta una collezione che unisce lusso e sobrietà, ponendo attenzione alla qualità dei materiali e alla cura dei dettagli. La proposta si rivolge a chi cerca un’eleganza autentica, senza eccessi, mantenendo un approccio consapevole e raffinato. Un inverno di stile, pensato per accompagnare con discrezione e raffinatezza ogni momento.

Per la prossima stagione autunno-inverno, Valstar riafferma la propria visione attraverso un percorso che parte dalla materia e mette al centro un’idea di lusso a misura d’uomo, autentico e consapevole. Ogni capo nasce da un dialogo costante con artigiani e manifatture con cui il brand collabora da anni, un rapporto diretto che alimenta ricerca, cura e sperimentazione. I materiali guidano l’intera collezione: tessuti italiani e giapponesi selezionati per qualità, insieme a stoffe britanniche più dense e tradizionali, si intrecciano a texture tridimensionali, shearling, suede e lavorazioni manuali che definiscono la stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

NUOVA ESTETICA. No all’ostentazione. Il lusso è raffinatezzaL’estetica contemporanea si distingue per un ritorno alla raffinatezza e alla sottolineatura dell’eleganza discreta.

