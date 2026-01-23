Dal 16 gennaio al 21 febbraio 2026, la Galleria Consadori di Milano ospita la mostra

LEAVING DI CAROLE DUPEYRON Dal 16 Gennaio al 21 Febbraio 2026 Galleria Consadori Milano dal martedì al sabato ore 10-13 e 15-19 C’è l’ascensore. In mezzo agli scatoloni siamo davanti alla porta. Si parte. Partire. Spingere la porta. Ricominciare. Disfare gli scatoloni, srotolare il tappeto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Che fine ha fatto Carole André di Sandokan la prima Marianna Perla di Labuan

Leggi anche: Chi è Alanah Bloor, la Perla di Labuan di Sandokan e il confronto con Carole André

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Carole Dupeyron - LEAVING

Argomenti discussi: LEAVING. L’arte di partire senza arrivare.

Roberta Villari ci segnala: "Leaving di Carole Dupeyron", dal 16 gennaio al 21 febbraio alla Galleria Consadori partecipami.it/calendar/event… x.com

Dal 15 gennaio al 21 febbraio 2026, LEAVING, la mostra personale di Carole Dupeyron, - facebook.com facebook