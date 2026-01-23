leaving di carole dupeyron

Dal 16 gennaio al 21 febbraio 2026, la Galleria Consadori di Milano ospita la mostra

LEAVING DI CAROLE DUPEYRON Dal 16 Gennaio al 21 Febbraio 2026 Galleria Consadori Milano dal martedì al sabato ore 10-13 e 15-19 C’è l’ascensore. In mezzo agli scatoloni siamo davanti alla porta. Si parte. Partire. Spingere la porta. Ricominciare. Disfare gli scatoloni, srotolare il tappeto.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

