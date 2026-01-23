L’alieno Sergio Caputo è atterrato a Milano

L’episodio si è svolto a Milano, dove un uomo tra i sessanta e i settanta ha espresso il suo disappunto nei confronti di un veicolo con vetri oscurati, commentando con toni decisi. La scena ha attirato l’attenzione per l’atteggiamento e l’aspetto del protagonista, che ricordava il personaggio di Neo di Matrix. Un episodio che mette in luce le diverse reazioni e percezioni legate alla presenza di veicoli con vetri oscurati nelle aree urbane.

" Quando vedo uno di questi van coi vetri oscurati io gli sputo. E poi gli sparo". A dirlo un uomo tra i sessanta e i settanta, vestito come Neo di Matrix. A differenza di Keanu Reeves, però, è completamente pelato e porta in carico con sé qualcosa di malandato, quel medesimo qualcosa che la frase pronunciata in qualche modo incornicia. Volteggia tra le carrozze della M2, mentre sto attraversando una piccola porzione di Milano per andare a fare una visita di controllo. Non sono nella sua medesima fascia d'età, almeno per l'INPS, ma c'ero comunque negli anni Ottanta, e anche nei Settanta, quindi direi che una visita di controllo ci sta eccome.

