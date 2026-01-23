La situazione politica nel mondo? E’ grave ma non è seria

La situazione politica nel mondo presenta sfide significative, ma spesso mancano di una reale gravità. Anche quest’anno, il Forum di Davos si avvicina alla sua conclusione, confermando il suo ruolo di appuntamento cruciale per discutere di questioni economiche e politiche globali. Un momento di confronto che, sebbene complesso, rimane essenziale per comprendere gli scenari futuri e le direzioni da seguire.

E anche per quest’anno è (quasi) fatta. Il Forum annuale di Davos, qualificabile senza ombra di dubbio economico politico, sta arrivando al traguardo. Un commento a caldo, per quanto irriverente, può essere fatto fin d’ora. Lo svolgimento e il dopo di ciascuna giornata sono stati e continuano a esserlo teatro di scene inqualificabili. Dello stesso genere non si verificano nemmeno in occasione di partite di calcio dei tornei parrocchiali e dei relativi rinfreschi che seguono. Per l’occasione, gli scambi verbali sono avvenuti in perfetto turpiloquio, nelle versioni in uso nelle località di provenienza degli speakers.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Can Yaman è stato arrestato, l’accusa è molto grave: altri vip in manette, la situazione è seriaSei Can Yaman è stato arrestato con accuse di grave entità, suscitando grande attenzione nel mondo dello spettacolo.

Leggi anche: La fame nel mondo. Grave situazione e illusori “miglioramenti”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Interdit aux journalistes : ce que cache l’uranium du Niger

Argomenti discussi: Che succede in Iran?; In Venezuela tutto è come prima, e niente è come prima; Il sondaggio di YouTrend: situazione politica stabile, ma cresce il giudizio negativo sul governo Meloni; INTERVISTA ?? | Il Presidente Giulini a La Politica nel Pallone.

Si chiama Borgen - Il potere e nel pieno della situazione politica animata dalle fantasie politiche di Donald Trump è tornata in auge sulla piattaforma - facebook.com facebook

Il sondaggio di YouTrend: situazione politica stabile, ma cresce il giudizio negativo sul governo Meloni. Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito del paese al 29,4 per cento. x.com