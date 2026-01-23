la cronaca

Nella prima fase della partita, al minuto 5, Hatate apre le segnature sfruttando un errore di Skorupski, che con i piedi consegna la palla a Maeda. Quest’ultimo, libero in area, realizza il gol con facilità, portando la sua squadra in vantaggio. Un avvio rapido che ha segnato subito l’andamento della partita.

Primo tempo 5’ 0-1 GOL HATATE Skorupski coi piedi regala palla a Maeda che serve il compagno solo a centro area: il più facile dei gol.. 6’ Ci prova Yang, ma sul suo destro Skorupski stavolta mette una mano provvidenziale.. 17’ Bella incursione di Zortea, Schmeichel c’è.. 18’ Giocata di Dallinga che però si allarga troppo il pallone mangiandosi un gol: sullo sviluppo del corner l’olandese calcia, ma viene murato.. 23’ Sinistro di Miranda dal limite, Schmeichel blocca a terra.. 33’ Miranda indirizza verso l’angolino, ma trova la deviazione provvidenziale di Trusty.. 40’ 0-2 GOL TRUSTY Engels anticipa di testa Casale e Trusty fa altrettanto con Heggem: Skorupski disorientato capitola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna-Celtic, Skorupski regala un gol dopo 6 minuti: l'errore è da non credere #SkySport #SkyUEL #EuropaLeague x.com

«Gol di Dallinga e Rowe ed è 2-2 al Dall'Ara. » Il Bologna ha portato a casa un pareggio che vale quasi come una vittoria contro il Celtic, dopo essere andato negli spogliatoi sotto di due reti. La partita si era complicata subito: Skorupski, appena rientrato, regal - facebook.com facebook