Kiev | territori sul tavolo ad Abu Dhabi

Ad Abu Dhabi si tiene il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, con l’obiettivo di discutere il futuro del Donbass. Attualmente, gli ucraini controllano oltre il 20% della regione di Donetsk. La riunione rappresenta un momento chiave per esplorare possibili soluzioni e valutare le prospettive di stabilità nella zona.

10.03 Il futuro del Donbass, dove gli ucraini controllano ancora più di un quinto della regione di Donetsk, sul tavolo ad Abu Dhabi nel primo trilaterale fra Usa, Ucraina e Russia. E' quello che ha detto il presidente Zelensky, all'indomani dell'incontro con l'omologo Usa. "Questione cruciale", ha detto ai giornalisti,in discussione "oggi e domani". Anche il sito Axios scrive che negli Emirati si parlerà dei territori. Sempre secondo Zelensky, raggiunto tra Kiev e Washington un accordo sulle garanzie di sicurezza all'Ucraina.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Ucraina. Mosca e Washington allineano il bersaglio: ‘l’ostacolo è Kiev’; Oggi il trilaterale Russia-USA-Ucraina ad Abu Dhabi, delegazioni a confronto; Guerra in Ucraina, Crosetto ribadisce sostegno a Kiev ma no a truppe sul campo.

Garanzie e territori, i 20 punti del piano Usa-Kiev. Donbass e Zaporizhzhia tra i nodi da sciogliere https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/-zelensky-piano-pace-ucraina-usa-russia-dettagli-intesa/ - facebook.com facebook

"Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà a termine l'operazione militare speciale con la forza". Lo ha affermato il presidente russo #VladimirPutin, citato dalla Tass. "Le autorità di #Kiev hanno preferito lanciare ostilità su lar x.com