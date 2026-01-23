Alle ore 20:45, a San Siro, si disputa Inter Pisa, incontro valido per la 22ª giornata della Serie A 202526. Segui la diretta con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa partita.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Pisa, sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Udinese, sfidano i toscani, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta. La squadra di Chivu si trova attualmente al primo posto in classifica a 49 punti, quella di Gilardino al diciannovesimo posto con 14 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Pisa LIVE 0-0: si parte a San Siro!

Ecco perché Inter-Pisa si gioca venerdì. Sabato a San Siro…L'incontro tra Inter e Pisa si svolgerà venerdì, portando a una settimana particolare per i nerazzurri.

Inter Pisa, a San Siro si rivede una sfida che mancava da anni: i precedenti del matchInter Pisa si affrontano a San Siro dopo alcuni anni, riproponendo una sfida storica.

