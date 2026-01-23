In onda Red Carpet 2 il reality costellato di vip girato a Vicolungo

Lo show è disponibile da oggi. Nel cast Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi, Flavia Vento. É disponibile da oggi, venerdì 23 gennaio, la seconda stagione di “Red Carpet - Vip al tappeto”. Il game show Original italiano in cui tre squadre di bodyguard tutte da ridere devono "proteggere" delle dive tra ostacoli e impedimenti vari è stato girato interamente a Vicolungo, nel parco acquatico di Ondaland. A condurre lo show, composto in totale da quattro episodi, ci saranno ancora Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa's Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci). A sfidarsi sul tappeto rosso, allestito questa volta al parco acquatico Ondaland di Vicolungo, cinque dive d'eccezione: Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi, Flavia Vento.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

