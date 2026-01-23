Il libro ‘Narni sui banchi di scuola’ entra all’Anita Garibaldi | Pubblicazione ricca di storia e testimonianze

Il libro ‘Narni sui banchi di scuola’ entra all’Anita Garibaldi, offrendo un approfondimento sulla storia locale attraverso testimonianze e ricordi. Grazie alle pagine di Leo Emiri, studenti di ieri e di oggi possono conoscere e condividere le esperienze scolastiche di diverse generazioni, creando un ponte tra passato e presente. Un’opportunità per riflettere sulle radici della comunità e sull’evoluzione del sistema scolastico nel tempo.

Alunni di ieri, che grazie ad un libro pubblicato di recente da Leo Emiri, incontrano virtualmente quelli di oggi. Un parallelo ricco di suggestioni reso possibile dal volume "Narni sui banchi di scuola". Il volume è stato donato dal ricercatore narnese alla dirigente della scuola "Anita e Giuseppe Garibaldi", Anna Golino. Che una pubblicazione importante e ricca di storia e di testimonianze legate al mondo scolastico dovesse per forza di cose finire sotto gli occhi degli studenti di una Primaria era inevitabile. Del resto non potrebbe esserci un modo migliore per dimostrare a questi giovanissimi studenti cosa è successo nel corso dei decenni del secolo scorso, in Italia ed in modo particolare dentro alla loro scuola.🔗 Leggi su Ternitoday.it

