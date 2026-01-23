Hytale | un modder rende possibile il crossplay con Minecraft

Un modder ha sviluppato un sistema che permette il crossplay tra Hytale e Minecraft. Questo progetto nasce dall’eredità di Hytale, un’idea inizialmente legata al mondo delle modifiche di Minecraft. Grazie a questa iniziativa, i giocatori di entrambe le piattaforme possono ora condividere l’esperienza di gioco, ampliando le possibilità di interazione e collaborazione. Una soluzione che unisce due ambienti molto apprezzati dagli appassionati di gaming.

Hytale ha un’origine che tutti ricordano: prima di diventare un gioco vero e proprio, era un’idea che ruotava attorno al mondo di Minecraft e alle sue modifiche. Proprio per questo quello che sta succedendo adesso ha un sapore quasi “da favola”, perché un modder è riuscito a ottenere qualcosa che, fino a poco fa, sembrava fuori da ogni logica: far comunicare Hytale e Minecraft nello stesso mondo di gioco. E non si parla del classico crossplay tra console e PC dello stesso titolo, ma di una cosa molto più assurda e affascinante: due giochi separati, indipendenti e distinti, che riescono comunque a giocare insieme grazie a un lavoro tecnico enorme. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

