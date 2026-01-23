Guido Guidazzi vicepresidente di Fiva

Nei giorni scorsi, il consiglio generale di Fiva Confcommercio, federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche, si è riunito a livello nazionale per nominare i membri della giunta esecutiva. Tra i partecipanti, Guido Guidazzi è stato confermato come vicepresidente della federazione. L'incontro ha rappresentato un momento importante per definire le strategie e le future attività di Fiva nel settore del commercio ambulante.

Nei giorni scorsi si è riunito il consiglio generale di Fiva (federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche) Confcommercio a livello nazionale per la nomina della giunta esecutiva della federazione. E nel ruolo di vicepresidente nazionale è stato confermato il cervese Guido Guidazzi, dopo il mandato 2021-2025. "Prima di tutto desidero rivolgere un sentito ringraziamento al presidente Giacomo Errico, che guida Fiva Confcommercio, la principale associazione di categoria del commercio ambulante e su aree pubbliche – ha detto –. Essere riconfermato vicepresidente dopo il primo mandato rappresenta per me un privilegio e una responsabilità di grande rilievo; metterò a servizio tutte le competenze maturate negli anni anche grazie all’organizzazione di due eventi simbolo per Cervia: il mercato del giovedì, con la sua ampia varietà merceologica, e il Mercato europeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guido Guidazzi vicepresidente di Fiva Leggi anche: Parcheggio Guidazzi, sconti sulle tariffe e dieci minuti di sosta gratis Leggi anche: Franco Palermo confermato ai vertici di Fiva Confcommercio nella Giunta Nazionale La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Guido Guidazzi vicepresidente di Fiva; Guido Guidazzi riconfermato Vicepresidente Nazionale Fiva: un nuovo mandato per valorizzare il commercio ambulante e il modello Cervia; Il cervese Guido Guidazzi riconfermato vicepresidente nazionale FIVA. Il cervese Guido Guidazzi riconfermato vicepresidente nazionale FIVADomenica 18 gennaio, nel corso del Consiglio generale della FIVA, è stata nominata la nuova Giunta esecutiva della Federazione e il cervese Guido Guidazzi ... ravennanotizie.it

