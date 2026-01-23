Guerra in Ucraina | la Russia conferma la partecipazione ai colloqui ad Abu Dhabi

La Russia ha confermato la propria partecipazione ai colloqui sul conflitto in Ucraina, previsti negli Emirati Arabi Uniti. L'incontro rappresenta un’occasione per approfondire le posizioni delle parti coinvolte e valutare possibili soluzioni diplomatiche. La partecipazione russa segnala un interesse alla discussione e alla ricerca di vie di dialogo in un contesto internazionale complesso e delicato.

La Russia conferma la partecipazione ai colloqui per la guerra in Ucraina che si terranno negli Emirati Arabi Uniti. La conferma della presenza della Russia è arrivata dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l’inviato americano Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, a Mosca. Il Cremlino ha confermato la partecipazione della delegazione russa ai colloqui di pace trilaterali tra Russia, Ucraina e USA che si terranno ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferito il consigliere per la politica estera del presidente Putin, Yuri Ushakov, la delegazione russa sarà guidata dal generale Igor Kostyukov, direttore dell’agenzia di intelligence militare russa GRU. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

