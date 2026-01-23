Giallo all' uscita di scuola | Mio figlio avvicinato da uno sconosciuto

Nei giorni scorsi sono stati segnalati due casi di avvicinamenti sospetti a bambini in zone scolastiche di Limena e Noventa Padovana. In entrambi gli episodi, i bambini sono stati avvicinati da un uomo in auto che avrebbe tentato di convincerli a salire, affermando che fosse una decisione dei genitori. La Polizia invita a prestare attenzione e a segnalare eventuali situazioni di rischio per garantire la sicurezza dei minori.

L'uomo l'avrebbe invitato a salire in auto perchè era d'accordo con la mamma. Fortunatamente il giovane ha rifiutato la proposta e ha preso regolarmente il bus. E' successo ieri 22 gennaio alla scuola primaria Anna Frank di Noventa Padovana. Il precedente di Selvazzano E' successo a Limena nei giorni scorsi, è accaduto ieri 22 gennaio a Noventa Padovana. Alla fine delle lezioni un bambino sarebbe stato avvicinato da un uomo in auto che gli avrebbe detto di salire perchè così aveva deciso sua mamma. Il piccolo ha mantenuto il sangue freddo, ha rifiutato l'invito, e ha preso regolarmente il bus per far rientro al suo domicilio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Ragazzina adescata da uno sconosciuto su furgone: "giallo" vicino a una svolta

Leggi anche: «Se fossi uscita prima sarei morta, uccisa da un colpo di pistola sparato da uno sconosciuto», la testimone: per di più in centro, in pieno pomeriggio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Notizie - Allerta meteo livello Giallo per rischio idrogeologico idraulico e temporali, comunicato da ARPACAL; Crans Montana: al Constellation controlli 'soft' sull'età, l'uscita di emergenza invisibile, il giallo del locale pieno; Giovane cade da un muro e finisce nel greto del rio: i soccorsi; Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso.

Crans Montana: al Constellation controlli ‘soft’ sull’età, l’uscita di emergenza invisibile, il giallo del locale pienoRispetto alla presenza dei dispositivi antincendio, Moretti ha spiegato agli agenti che non esisteva un sistema di irrigazione automatico in caso di incendio, ma nel locale si trovavano quattro ... dire.it

Il mio editore è diverso. Il mio amico Armando è diverso. Il mio edicolante Manuel è diverso. Sono migliori. Ho aspettato oggi per pubblicare la foto dell'uscita settimanale del volume della collana "Giallo Italia" che esce insieme a La Gazzetta dello Sport. 40 libr - facebook.com facebook