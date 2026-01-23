Gavin Newsom | l’anti-Trump che vuole vincere con le sue stesse armi

Gavin Newsom, governatore della California, si presenta sui social con immagini che lo ritraggono come figura di rilievo nazionale e simbolo di leadership. La sua strategia mira a rafforzare la propria immagine pubblica, distinguendosi come un'opzione alternativa a Donald Trump. In questo contesto, analizzare il suo approccio e le sue ambizioni offre uno sguardo sulla scena politica attuale negli Stati Uniti.

Da quasi un anno il governatore della California Gavin Newsom si raffigura sui social nei panni di re d’America, di vincitore del Nobel per la Pace e scolpito sul Monte Rushmore. Conia carte Pokémon col personaggio della ministra degli Interni Kristi Noem, agita il rincaro della PlayStation 5 come cavallo di battaglia contro i dazi e accosta i critici al papà di Homer Simpson. La sua svolta comunicativa a imitazione di Trump (che ha dei precedenti nella Dirtbag Left e nella Dark woke) riscuote da mesi milioni di visualizzazioni, attira l’attenzione dei media globali e proietta Newsom come candidato naturale dei democratici alle presidenziali del 2028. 🔗 Leggi su Tpi.it

