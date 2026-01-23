Garlasco chi hanno convocato in procura | Interrogati dai pm

A Garlasco, sono stati convocati in procura alcuni testimoni nell'ambito delle indagini in corso. Tra loro, Andrea Sempio, noto per il suo rapporto di amicizia con il fratello di Chiara Poggi, torna a essere ascoltato dai magistrati. La sua testimonianza si inserisce in un quadro investigativo che, dopo un periodo di calma, riprende attenzione sul caso, uno dei più seguiti degli ultimi anni.

Prima che l’inchiesta tornasse a riaccendere i riflettori su Garlasco, il nome di Andrea Sempio era rimasto ai margini del racconto pubblico, legato soprattutto al suo essere amico del fratello di Chiara Poggi e a una presenza considerata secondaria nel contesto di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. Oggi, però, il suo profilo torna al centro dell’attenzione investigativa: non per una svolta clamorosa già definita, ma per una serie di verifiche mirate, incroci di testimonianze e nuovi accertamenti che la Procura di Pavia sta portando avanti con estrema cautela. Un lavoro silenzioso, fatto di convocazioni riservate e dettagli tecnici, che potrebbe incidere sulla lettura complessiva del delitto di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

