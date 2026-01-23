Game of Thrones introduce il suo nuovo Jon Snow provando che non c’è mai stato bisogno di un sequel

Dopo sette anni dal ritorno di Jon Snow oltre la Barriera, il franchise di Game of Thrones presenta un nuovo personaggio che funge da suo sostituto. Questa scelta indica una volontà di continuare la narrazione senza necessariamente ricorrere a un sequel diretto, mantenendo l’interesse dei fan e ampliando l’universo della serie. La novità rappresenta un punto di svolta nella gestione della trama e dei personaggi, offrendo nuove prospettive all’interno del mondo di Westeros.

Sette anni dopo il ritorno di Jon Snow oltre la Barriera, il franchise di Game of Thrones ha trovato un nuovo sostituto per l’eroe interpretato da Kit Harington. Alla fine di Game of Thrones, era chiaro che Jon, ancor più di Daenerys Targaryen, fosse il personaggio principale della serie e l’eroe definitivo, avendo contribuito a sconfiggere gli Estranei e poi ucciso Dany stessa dopo la sua trasformazione in cattiva. Negli ultimi due anni, si è parlato molto del ritorno di Harington per un sequel di Jon Snow: la serie è stata messa in fase di sviluppo e poi accantonata, ma la HBO non ha ancora rinunciato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

