Fumo | Perrone Aiom ‘causa 90mila morti ogni anno ora aumentare costo sigarette’

Il fumo rappresenta una delle principali cause di mortalità in Italia, con oltre 90.000 decessi ogni anno e un impatto economico superiore ai 26 miliardi di euro per il Sistema sanitario nazionale. Recenti proposte mirano ad aumentare il costo delle sigarette come misura per incentivare la riduzione del consumo, contribuendo alla tutela della salute pubblica e alla sostenibilità del sistema sanitario.

“Al fumo si attribuiscono ogni anno in Italia oltre 90.000 morti e un costo per il Servizio sanitario nazionale superiore ai 26 miliardi di euro. Osservando questi dati, ci siamo convinti che l’aumento del prezzo dei prodotti da fumo sia l'unica strategia in grado di ridurre significativamente il numero di tabagisti. Abbiamo discusso con le istituzioni, trovando molta disponibilità sul piano personale, ma c'è bisogno di una spinta che venga dai cittadini. Per questo oggi è iniziata la raccolta delle firme”. Così Francesco Perrone, presidente Fondazione Aiom - Associazione italiana oncologia medica, alla presentazione – oggi a Milano - della campagna nazionale contro il fumo, rivolta a tutti i cittadini e promossa da Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

