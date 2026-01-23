Ecco le formazioni ufficiali di Inter Pisa, con le scelte di Chivu e Gilardino per il match di San Siro, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. L'incontro si svolge a San Siro, segnando un momento importante della stagione con le decisioni tecniche dei due allenatori. Di seguito, le formazioni confermate per entrambe le squadre.

Calciomercato Torino: vicino l’arrivo di Olusesi dal Tottenham. Chi è e i retroscena dell’acquisto dei granata Lang Galatasaray: ufficiale anche l’addio dell’olandese, altro giocatore che lascia il Napoli. Il comunicato del club turco Calciomercato Atalanta: sondaggio della Roma per Bernasconi, la risposta della Dea sulla partenza del terzino. Cosa è successo Giovane Napoli, accordo trovato per l’attaccante: formula, cifre e stipendio. Dentro all’operazione con il Verona Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. Il comunicato degli azzurri Calciomercato Torino: vicino l’arrivo di Olusesi dal Tottenham. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Inter Pisa: le scelte di Chivu e Gilardino per il match di San Siro

Formazioni ufficiali Inter Napoli: Conte sostituisce così Neres, Chivu si affida ai big. Le scelte per il match di San SiroLe formazioni ufficiali di Inter e Napoli per la 20ª giornata di Serie A 202526 sono state annunciate.

Leggi anche: Formazioni ufficiali Torino Pisa: le scelte di Baroni e Gilardino per il match

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inter-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Diretta Inter-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Inter-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Inter-Pisa, la guida completa.

Inter-Pisa: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica Serie AL'Inter non si ferma un attimo e torna subito in campo a tre giorni dal big match contro i Gunners. La squadra di Cristian Chivu è pronta ad aprire la 22esima giornata di ... ilmessaggero.it

Inter – Pisa: ecco le formazioni ufficialiInter - Pisa formazioni ufficiali: ecco le scelte di Chivu e Gilardino per la ventiduesima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it

Roma-Stoccarda di Europa League alle ore 21, le formazioni ufficiali - facebook.com facebook

. @EuropaLeague, le formazioni ufficiali di @OfficialASRoma- @VfB: ampio turnover per Gasperini x.com