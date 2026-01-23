Ecco i numeri vincenti dell'estrazione Million Day di oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Le estrazioni si sono svolte alle ore 13 e alle 20:30, offrendo ai partecipanti l’opportunità di tentare la fortuna con il gioco che consente di vincere fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su cinquantacinque. Qui di seguito, i risultati aggiornati dell’estrazione di oggi.

Estrazione Million Day oggi venerdì 23 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 23 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 22 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 21 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 20 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 19 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 18 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 23 gennaio 2026: i numeri vincenti di venerdì

Estrazione Million Day di oggi, 2 gennaio 2026: i numeri vincenti di venerdìEcco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, venerdì 2 gennaio 2026.

Estrazione Million Day di oggi, 9 gennaio 2026: i numeri vincenti di venerdìEcco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, venerdì 9 gennaio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 2 Gennaio 2026

Argomenti discussi: Estrazione Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 20:30 del 22 gennaio 2026; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 21 gennaio 2026: i numeri vincenti; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di giovedì 22 gennaio.

Million Day, numeri vincenti di oggi 22 gennaio 2026/ L’estrazione delle ore 20:30Scopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 22 gennaio 2026, ore 20:30: ecco l'elenco dei fortunati ... ilsussidiario.net

Estrazione Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 20:30 del 22 gennaio 2026Nuovo appuntamento con il Million Day, il gioco a estrazione rapida che ogni giorno registra volumi di raccolta significativi grazie alla doppia estrazione quotidiana. Anche oggi, giovedì 22 gennaio ... affaritaliani.it

Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di mercoledì 21 gennaio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate facebook