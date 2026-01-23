EBOLA VILLAGE Recensione | Un Survival vecchia scuola che imita Resident Evil

Ebola Village è un survival che richiama lo stile classico di Resident Evil, offrendo un’esperienza di gioco più sobria e riflessiva. Non punta su effetti spettacolari o scene adrenaliniche, ma su un gameplay equilibrato e una narrazione coinvolgente. La sua atmosfera si basa su un approccio old school, ideale per chi apprezza un approccio più autentico al genere survival, senza eccessi sensazionalistici.

EBOLA VILLAGE non è un horror che ti prende a schiaffi con esplosioni, inseguimenti continui e scene costruite solo per il colpo di paura. È un gioco che lavora in modo più sottile e più cattivo: ti trascina dentro una tensione lenta, fatta di rumori lontani, spazi che sembrano troppo stretti e silenzi che pesano più di qualsiasi mostro. Fin dai primi minuti capisci che qui l’obiettivo non è farti “divertire con la paura”, ma farti sentire fragile, fuori posto, con la costante sensazione che la situazione possa peggiorare in qualunque momento. L’atmosfera è la vera arma del gioco. Il ritmo non corre mai, ti obbliga a guardarti intorno, a ragionare, a muoverti con prudenza. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

