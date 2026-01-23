E’ morto Sergio Nicoletti padre delle sabbiature

È venuto a mancare Sergio Nicoletti, 93 anni, noto come il padre delle sabbiature e storico bagnino di San Mauro Mare. Con il cugino Neri Nicoletti, ha gestito per oltre cinquant’anni il bagno Sergio e Neri, contribuendo alla vita della comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il territorio e per coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Lutto a San Mauro Mare. E' morto Sergio Nicoletti, 93 anni, storico bagnino. Con il cugino Neri (nome di battesimo) Nicoletti, per più di mezzo secolo, ha gestito il bagno Sergio e Neri. Sergio, ha vissuto gli anni d'oro del boom economico, legato al turismo della nostra riviera. Lo stabilimento balneare 'Sergio e Neri', è stato uno delle prime realtà a proporre 'le sabbiature di sabbia'. In un'area riservata i villeggianti venivano coperti di sabbia vellutata e per alcuni minuti, si rilassavano sotto questo particolare letto sabbioso. Sergio, si interessava personalmente di questo particolare servizio, da anni non più attuabile, per la gioia di tantissimi turisti, in prevalenza tedeschi.

