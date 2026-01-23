Daniela Balatresi alla presidenza dei Fratres

Daniela Balatresi è stata eletta presidente dei Fratres di Montecalvoli, assumendo l’incarico al termine delle ultime elezioni del consiglio. Con un focus sulla promozione della donazione di sangue e sulla collaborazione con la comunità, si impegna a guidare l’associazione nel suo ruolo di servizio e solidarietà. La sua nomina rafforza l’importanza del volontariato e della solidarietà all’interno del territorio.

MONTECALVOLI Daniela Balatresi è la nuova presidente dei donatori di sangue Fratres di Montecalvoli. E’ stata eletta dal nuovo consiglio insediatosi dopo le elezioni di dicembre. "Sono affiancata da una motivata schiera di consiglieri, alcuni dei quali alla loro prima esperienza – dice Daniela Balatresi (nella foto) – Ringrazio tutti coloro che mi hanno votata e voluta alla conduzione del consiglio Fratres Montecalvoli, onorata di succedere ad un grande presidente come Moreno Meini, che ha ricoperto la carica per tre mandati consecutivi e ha deciso di prendersi un momento di pausa assumendo, comunque, la carica di amministratore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Daniela Balatresi alla presidenza dei Fratres Ordine dei geologi, si rinnova il team dei referenti provinciali. Alla presidenza regionale c'è Fabrizio GiorginiL’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna rinnova il proprio team con l’elezione di Fabrizio Giorgini alla presidenza regionale. Leggi anche: Luigi Bartolomeo Terzo alla presidenza dei Giovani Avvocati italiani Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Daniela Balatresi alla presidenza dei Fratres; Daniela Balatresi nuova presidente Fratres Montecalvoli. Daniela Balatresi alla presidenza dei FratresMONTECALVOLI Daniela Balatresi è la nuova presidente dei donatori di sangue Fratres di Montecalvoli. E’ stata eletta dal nuovo consiglio ... lanazione.it Daniela Balatresi nuova presidente Fratres MontecalvoliIl 12 gennaio 2026 si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Associazione dei Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli, eletto a seguito delle votazioni tenutesi il 14 dicembre 2025. Il nuov ... gonews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.