Dal 2029 potrebbero servire tre mesi in più per andare in pensione

Dal 2029, potrebbe essere necessario un aumento di tre mesi nei requisiti di età e contribuzione per accedere alla pensione. Questa ipotesi deriva da possibili adeguamenti legati ai cambiamenti demografici. È importante restare aggiornati sulle future normative per pianificare al meglio il proprio percorso previdenziale. Per approfondimenti, iscriviti a DayItalianews.

I requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione potrebbero aumentare di ulteriori tre mesi a partire dal 2029. È quanto emerge dall' ultimo aggiornamento del Rapporto della Ragioneria dello Stato sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2025. Le anticipazioni del Sole 24 Ore. I nuovi dati sono stati anticipati da Il Sole 24 Ore, che ha evidenziato come la stima aggiornata riveda al rialzo le previsioni precedenti. Nel Rapporto precedente, infatti, l'incremento ipotizzato dal 2029 era pari a due mesi, mentre ora si parla di tre mesi complessivi.

«Rischio tre mesi in più per la pensione dal 2029»A partire dal 2029, l'età pensionabile subirà un aumento di tre mesi, secondo quanto indicato dalla Ragioneria generale dello Stato in un rapporto recente.

