Cose che non trovate da altre parti | il candidato giusto e i club immaginari

Milanotoday offre aggiornamenti quotidiani sulla città, sempre gratuitamente. Per chi cerca contenuti più approfonditi, come inchieste, mappe e analisi, c’è Dossier, uno spazio dedicato a scoprire Milano in modo completo e originale. Qui troverete informazioni esclusive e dettagli che raramente si trovano altrove, per conoscere meglio la città e i suoi aspetti più autentici.

Milanotoday è sempre gratis. Istante per istante, raccontiamo tutto quello che succede in città. Ma se desiderate avere di più, leggere inchieste, approfondimenti, mappe e, in generale, cose che di sicuro non trovate altrove (e fanno capire e conoscere bene Milano), c'è Dossier. Potete provarlo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Cose che non trovate da altre parti: bimbi ricchi, coca nelle scarpe e bubble tea

Cose che non trovate da altre parti: le pagelle degli assessori e come risparmiare al superMilanotoday offre aggiornamenti costanti sulla città, senza costi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

A little girl helps her mother find a blind date, but ends up finding her biological father, a CEO!

Argomenti discussi: Cose che non trovate da altre parti: aziende senza Borsa e maxi multe; Due giorni alla ricerca di cose buone ma cosi proprio non va; Cosa dovremmo fare (e non stiamo facendo) dopo il dramma di Crans Montana; Cercando l’equilibrio della natura non si trova lo spazio per l’uomo.

(Questa cosa dei compleanni letterari mi sta prendendo la mano…) Questo signore ha, o meglio avrebbe, 217 anni oggi. Portati benissimo: e si, certo che lo trovate in libreria. Passate a fare una chiacchiera e vi racconto due cose, se volete avvicinarvi al re del - facebook.com facebook